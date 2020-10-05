موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد مع نظيره قادش، الصاعد الحديث إلى الليجا، وذلك في إطار الأسبوع السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو.













استطاع الفريق الملكي استكمال سلسلة انتصاراته بعدما توج بلقب الليجا الإسباني للنسخة الماضية 2019 - 2020، وذلك بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية آخرها أمام ليفانتي خارج الديار، ولكن وقع في فخ التعادل السلبي في الجولة الثانية أمام ريال سوسييداد.













وعلى الجانب الآخر جاء الوافد الجديد للدوري الإسباني بضربة طيبة، حيث حقق 6 نقاط من أول 4 مباريات، ليحتل بذلك المركز العاشر.













ويجلس ريال مدريد على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد قادش في المركز ال 9 بـ 7 نقاط.









وتقام المباراة ريال مدريد ونظيره قادش مساء الأحد 18 أكتوبر 2020، على ملعب سانتياجو برنابيو.







