ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

تغلب فريق الأهلي على حساب نظيره المقاولون العرب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 – 2020.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب عمرو السولية من ركلة جزاء، ليسجل المارد الأحمر أول فوز تحت قيادة مدربه الجديد بيتسو موسيماني الذي تولي القيادة الفنية للفريق بعد رحيل مدربه السويسري رينيه فايلر.





بتلك النتيجة عزز الأهلي صدارته لترتيب الدوري الممتاز برصيد 82 نقطة، واقترب من تحطيم الرقمه القياسي المسجل باسمه كأكثر فريق حصد أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بالدوري والذي سجله موسم 2017 – 2018 عندما حقق 88 نقطة خلال منافسات البطولة.





بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 52 نقطة في المركز الرابع، وابتعد عن المنافسة على وصافة الدوري هذا الموسم والتي انحصرت بشكل كبير بين الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة، وبيراميدز الثالث برصيد 60 نقطة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب:-





الأهلي 82 نقطة.

الزمالك 64 نقطة.

بيراميدز 60 نقطة.

المقاولون العرب 52 نقطة.

انبي 45 نقطة.

سموحة 44 نقطة.

المقاصة 40 نقطة

الاتحاد السكندري 39 نقطة.

الإنتاج الحربي 37 نقطة

الإسماعيلي 35 نقطة

طلائع الجيش 35 نقطة.

نادي أسوان 34 نقطة

وادي دجلة 34 نقطة.

الجونة 34 نقطة

المصري 33 نقطة

حرس الحدود 30 نقطة.

نادي مصر 21 نقطة.

طنطا 18 نقطة.



