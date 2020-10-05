وزيرة التعاون الدولي: الإصلاح الاقتصادي ساهم في المواجهة الأولية ضد كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاقتراض دوليًا يعتمد على عدة معطيات، ومصر قامت بإصلاحات نقدية هامة، نتج عنها احتياطي أجنبي فاق 10 أشهر من الورادات، وفائض أولي في الموازنة العامة للدولة، وبعد حدوث أزمة كورونا كان لدى الحكومة المصرية إمكانية التصدي السريع.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال حوارها عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في المواجهة الأولية ضد كورونا، وفي أبريل الماضي تم عمل منصة التعاون المشترك مع الشركاء لمتابعة متطلبات الصحة فيما يتعلق بأزمة كورونا.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن قطاع السياحة حصل على دعم كبير في ظل أزمة كورونا، والحكومة استطاعت تجاوز الأزمة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تعمل على مشاريع كثيرة لتحقيق النمو، وخفض مستويات البطالة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال حوارها عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدول لتنمية سيناء، من خلال زيادة المشاريع التنموية في سيناء، آخرها 18 تجمع تنموي سكني وزراعي، بهدف خلق تنمية حقيقية على الأرض، تتضمن 1200 منزل، وهذا الرقم ليس بالقليل، مضيفة:" التنمية في هذه المناطق تحدي كبير".

وذكرت أن مهام وزارة التعاون الدولى هو العمل على مهام رؤية واستراتيجية الدولة 2030، مضيفة أن مصر بلد كبير في المنطقة العربية، ومؤسسات التقييم الائتماني المختلفة الكبيرة لم تغير تصنيفها لمصر ولا حتى نظرتها المستقبلية.

وأضافت أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولي، قد أكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.

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وزيرة التعاون الدولي كورونا الاصلاح الاقتصادي

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