كلوب يزيد من أوجاع ليفربول بخبر صادم عن "أليسون"

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على خسارة فريقه المهينة أمام أستون فيلا بنتيجة ٢-٧ في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





كلوب قال عقب نهاية المباراة :"كل شيء اليوم كان سيئًا وعلينا تقبل ما حصل، وكل شيء كان سيئًا".





وتابع :" مع هذه النتيجة ، سنتعامل معها، ليست جيدة لكنها كرة القدم، الجميع مشارك في هذه الخسارة".





وواصل :" قلت للاعبين من الممكن ان نخسر 4 بالشوط الأول لكن علينا إظهار ردة فعل، لم نفعل ذلك وكنا أسوء بالشوط الثاني".





واستطرد :"ماذا يمكنني أن أفعله ؟ ماذا يمكنني أن اقول سوى أنه يمكننا تقبل ما حدث الليلة".





وواصل :"ترتكب الاخطاء تُعاقب عليها وهذا ما حصل وإذا ارتكبت أخطاء أمام فريق قوي بجودة عالية سيتم معاقبتك بشكل مروع وهذا ماحصل".





وعن مدة غياب أليسون قال :"لا نعلم بالضبط مدة غياب أليسون. لا توجد فترة محددة ، 4 أسابيع ، و الأقرب أن تكون 6 أسابيع".





واختتم حديثه :"النتيجة غريبة، لقد شاهدت المباراة الليلة، كان يجب أن نسجل أكثر، ربما 7-5، أستون فيلا قدموا أداء جيد للغاية، لقد قدمنا أداء سي، لم نستطع الدفاع بشكل جيد".



