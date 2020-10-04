كلوب يزيد من أوجاع ليفربول بخبر صادم عن "أليسون"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:22 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
علي نبوي
Advertisements
علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على خسارة فريقه المهينة أمام أستون فيلا بنتيجة ٢-٧ في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كلوب قال عقب نهاية المباراة :"كل شيء اليوم كان سيئًا وعلينا تقبل ما حصل، وكل شيء كان سيئًا".

وتابع :" مع هذه النتيجة ، سنتعامل معها، ليست جيدة لكنها كرة القدم، الجميع مشارك في هذه الخسارة".

وواصل :" قلت للاعبين من الممكن ان نخسر 4 بالشوط الأول لكن علينا إظهار ردة فعل، لم نفعل ذلك وكنا أسوء بالشوط الثاني".

واستطرد :"ماذا يمكنني أن أفعله ؟ ماذا يمكنني أن اقول سوى أنه يمكننا تقبل ما حدث الليلة".

وواصل :"ترتكب الاخطاء تُعاقب عليها وهذا ما حصل وإذا ارتكبت أخطاء  أمام فريق قوي بجودة عالية سيتم معاقبتك بشكل مروع وهذا ماحصل".

وعن مدة غياب أليسون قال :"لا نعلم بالضبط مدة غياب أليسون. لا توجد فترة محددة ، 4 أسابيع ، و الأقرب أن تكون 6 أسابيع".

واختتم حديثه :"النتيجة غريبة، لقد شاهدت المباراة الليلة، كان يجب أن نسجل أكثر، ربما 7-5، أستون فيلا قدموا أداء جيد للغاية، لقد قدمنا أداء سي، لم نستطع الدفاع بشكل جيد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلوب رياضة اليسون اخبار الرياضة

أخبار تهمك

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ ساعتين

أول تعليق من موسيماني على إصابة الشناوي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 22 ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عماد النحاس: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اللجنة الأولمبية تقرر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

طبيب الأهلي يكشف التشخيص الطبي لإصابة الشناوي

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من مرتضى منصور على قرار إيقافه 4 سنوات

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ ساعة

بيراميدز يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
10:29 م

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

أول تعليق من مرتضى منصور على قرار إيقافه 4 سنوات

11:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»