بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:31 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
رامي بشاي
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قام التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتوجيه رسالة خاصة إلى الجماهير بعد تصريحات عصام عبدالمنعم لاعب الأهلي السابق ضده.

وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "انا حزين بعد الفترة الكبيرة اللي عشتها في مصر، اني أسمع كلام بهذا الشكل ضدي، انا معنظيش مشكل في النقد البناء، لكن التهكم بهذا الشكل عليا غير مقبول ناقص تعملي محاكمة عسكرية".

وأضاف: "انت لو كنت ضيف في بلادي عمري ما كنت هتكلم عليك بهذه الطريقة، ولكن في جمهور عظبم يحبني، وانا نفس الشيء ونلعب من اجل اسعاده، وإدارة قوية تجيبلي حقي".

يذكر أن فرجاني ساسي كان قد تعرض للطرد في مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد اعتراضه على الحكم والاحتكاك به.

وقد خرج عصام عبدالمنعم لاعب الأهلي السابق ورئيس الاتحاد المصري السابق بتصريحات ضد التونسي فرجاني ساسي، حيث طالب بطرده خارج مصر.



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