تبدأ من 80 جنيه .. اسعار اشتراكات الطلاب والمعاقين في النقل العام

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:49 م
اشتراكات الطلاب والمعاقين في النقل العام
اشتراكات الطلاب والمعاقين في النقل العام
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تبدأ من 80 جنيه .. اسعار اشتراكات الطلاب والمعاقين في النقل العام

كشف اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة تستقبل العام الدراسي بتقديم تسهيلات لطلاب المدارس والجامعات، من خلال فتح باب الاشتراكات لركوب الحافلات بأسعار مخفضة.

وأضاف رزق أن أسعار اشتراكات الطلاب ثابتة دون زيادة. الاشتراك في خطين لمدة شهر 80 جنيه و 230 جنيه لمدة 3 شهور. أما الاشتراك في 4 خطوط لمدة شهر 155 جنيه ولمدة 3 شهور 450 جنيه والاشتراك في جميع الخطوط لمدة شهر 195 جنيه و 580 جنيه لمدة 3 شهور.


اشتراكات النقل العام 

وأوضح أن باب الاشتراك مفتوح في عدة محطات بالقاهرة من أجل التسهيل على الطلاب وهي العباسية وروض الفرج والمظلات والعتبة أمام مترو العتبة والجيزة في 9 شارع مراد ومصر الجديدة بميدان الحجاز ، ومكتب جامعة الأزهر بمبنى الجامعة.

وفيما يتعلق باشتراكات المعاقين بهيئة النقل العام، أوضح أنّ كبار السن فوق 60 عاما لهم نصف تذكرة، وفوق سن 70 عاما إعفاء كامل، أما المعاقين فالاشتراك كالتالي، 2 خط يسدد 100 جنيه شهريا، و285 جنيها كل 3 أشهر، و550 جنيها كل 6 أشهر، و1070 جنيها اشتراك سنوي، أما اشتراك 4 خطوط يشمل 195 جنيها شهريا، و575 جنيها كل 3 أشهر، و1110 كل 6 أشهر و2135 جنيها اشتراك سنوي، أما جميع الخطوط 245 جنيها اشتراك شهري، و720 جنيها كل 3 أشهر و1390 جنيها كل 6 أشهر، و2660 جنيها اشتراك سنوي.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النقل العام الهيئة بداية من اليوم، تنفيذ قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، السماح بركوب كبار السن الذين تجاوزوا الـ70 عاما، جميع وسائل هيئة النقل العام بالقاهرة بالمجان، والسماح لكبار السن الذين تجاوزوا الـ60 عامًا بركوب وسائل هيئة التقل العام بنصف تذكرة،

فالمطلوب من كبار السن إبراز بطاقة الرقم القومي للمحصل، وأن تكون البطاقة سارية حتى تطبيق الإعفاء عليه وفق توجيهات محافظ القاهرة.

تبدأ من 80 جنيه .. اسعار اشتراكات الطلاب والمعاقين في النقل العام

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