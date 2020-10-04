مؤتمر جماهيري حاشد بالفيوم لدعم وتأييد مصطفى ثابت

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:40 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
كتب عبداللطيف هيبة
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تصوير:  بلال - أحمد على - مصطفى الديب - عبير - ياسمين - عبدالحافظ

بدأ منذ قليل المؤتمر الإنتخابي لدعم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، والمرشح الانتخابي لمجلس النواب 2020، عن دائرة طاميه وسنورس بمحافظة الفيوم.

وافتتح المؤتمر بآيات قرآنية، حيث حضر المؤتمر عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والسياسيين، منهم الفنان محمد جمعه، وأحمد رأفت مذيع الشارع، والعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، والإعلامي محمد موسى بقناة الحدث اليوم، وكوكبه كبيرة من الفنانين والإعلاميين، والقيادات، وعدد كبير من الداعمين للدكتور مصطفى ثابت.

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