مؤتمر جماهيري حاشد بالفيوم لدعم وتأييد مصطفى ثابت

تصوير: بلال - أحمد على - مصطفى الديب - عبير - ياسمين - عبدالحافظ





بدأ منذ قليل المؤتمر الإنتخابي لدعم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، والمرشح الانتخابي لمجلس النواب 2020، عن دائرة طاميه وسنورس بمحافظة الفيوم.



