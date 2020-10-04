مفاجأة في تشكيل برشلونة أمام إشبيلية
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:50 م
الفجر الرياضي
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كشف الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة عن التشكيلة الرسمية للبارسا لمواجهة إشبيلية مساء اليوم على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وشهدت التشكيلة الرسمية تواجد أراوخو في خط الدفاع بدلا من الغائب كيلمونت لينجليه بسبب الإيقاف.
وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:
في حراسة المرمى: نيتو
في خط الدفاع: جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - أراخو - سيرجي روبيرتو
في خط الوسط الدفاعي: دي يونج - سيرجي بوسكيتس
في خط الوسط الهجومي: كوتينيو - أنسو فاتي - أنطوان جريزمان
في خط الهجوم: ليونيل ميسي
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