العناني: الـ PCR إجباري وأعداد السائحين تزداد تدريجيًا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن معدل إقبال السائحين حتى نهاية أغسطس كان 6 آلاف سائح يوميًا، وهو رقم كبير في الازمة، ولم نكن متوقعين هذه النسبة من الإقبال التي تعتبر كبيرة بالمقارنة مع دول أخرى مغلقة بالكلية.

وجاءت تصريحات الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس في منطقة سقارة، للإعلان عن كشف أثري ضخم ضم 59 تابوتًا حتى الآن، و28 تمثالًا، وشهد المؤتمر، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات المعروف، والفنانة يسرا، والفنان حسين فهمي، و60 سفير في مقدمتهم سفراء أمريكا وانجلترا وفرنسا.

ونوه وزير السياحة والآثار إلى أنه منذ بداية تطبيق ضرورة إجراء تحليل الـ pcr عند الدخول، أن ذلك قلل أعداد من 6600 إلى 2400 يوميًا بنسبة تراجع 60%، ثم عادت النسبة مرة اخرى للارتفاع بعد اطمئنان السياح وتجاوزت الـ 3 آلاف سائح يوميًا، ومقارنة بالتجارب في العالم فإن تجربتنا ناجحة.

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الفنانه يسرا السياحة والتنمية الريفية الاثار

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