عاجل.. تشكيل موسيماني الأول مع الأهلي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:52 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المقاولون العرب بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجا تشكيل الأهلي على النحو التالي:- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – أحمد فتحي

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا"

خط الهجوم : أليو بادجي.

البدلاء: -
علي لطفي – مروان محسن – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو ديانج – جيرالدو – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

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