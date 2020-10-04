ريال مدريد يعبر كمين ليفانتي بثنائية في الليجا





تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز هام على فريق نادي ليفانتي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.









سجل هدفي الريال البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة السادسة عشر من الشوط الأول قبل أن ينجح الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثاني لكتيبة زين الدين زيدان في الدقيقة الخامسة والتسعين.









وبهذا الإنتصار رفع الميرينجي رصيده من النقاط إلى النقطة العاشرة في صدارة ترتيب الليجا فيما توقف رصيد نادي ليفانتي عند النقطة الثالثة في المركز الثامن عشر.



