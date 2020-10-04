أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:34 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الاثنين نهارًا:
شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الاثنين ليلًا:
طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس لطيف على شمال الصعيد.

طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 32 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمي 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمي 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمي 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمي 37 درجة والصغرى 27 درجة، وسانت كاترين العظمي 28 درجة والصغرى 15 درجة.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويميل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وحار على محافظات الصعيد نهارا، بينما بدأنا نشعر بنسمات الخريف ليلا.

ونوه دير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، بأن البلاد ستتعرض لمرتفع جوي في المنتصف الثاني من هذا الأسبوع سيؤدي إلى حبس الرطوبة، مما سيزيد من شعور المواطنين بحرارة الطقس، حيث متوقع أن تسجل القاهرة ما بين 33 إلى 35 درجة.
أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد
أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

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