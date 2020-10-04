أرسنال يخطف فوزا مثيرا من شيفيلد يونايتد بمشاركة النني

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:28 م
ارسنال
ارسنال
الفجر الرياضي
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حقق نادي أرسنال فوزا مثيرا على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة نجمنا المصري محمد النني في المباراة منذ البداية وحتى نهايتها حيث يواصل المدرب ميكيل أرتيتا الاعتماد على الفرعون في منتصف الملعب.

وسجل ثنائية الجانرز كل من ساكا ونكولاس بيبي ، وقلص الفارق لشيفيلد يونايتد نجمه ديفيد ماكجولدريك وجميع الأهداف جاء في الشوط الثاني.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليحتل المرتبة الرابعة.

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