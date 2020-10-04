أردوغان يستخف بعقل شعبه.. يوهمهم بافتتاح 300 مصنع بيوم واحد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:26 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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خدعة جديدة يتبعها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فهو من يستخف بعقل شعبه ويوهمهم بافتتاح 300 مصنع بيوم واحد.


وكانت قد تحولت المشاريع الاقتصادية التي افتتحها أردوغان الأسبوع الماضي، في مدينة غازي عنتاب الواقعة جنوب تركيا إلى مادة ناقدة وساخرة على وسائل إعلام المعارضة.

 

ويأتي هذا الأمر بعدما تم الكشف عن  أن معظم تلك المنشآت الصناعية تعمل بالفعل منذ فترة زمنية طويلة تتراوح بين سنة و10 سنوات وبعضها منذ 4 عقود.

 

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام حكومية تركية نهاية الأسبوع المنصرم أن أردوغان افتتح في يومٍ واحد ما لا يقل عن 300 مصنع في ولاية غازي عنتاب الواقعة على الحدود مع سوريا.

 

وتبين لاحقاً أن بعضها يعمل منذ العام الماضي وبعضها الآخر منذ عام 2010 وقسماً منها يعمل منذ مطلع عام 1980، وفق ما نقلت وسائل إعلامٍ معارضة عن مسؤولين حكوميين معارضين للرئيس التركي الذي يقود أيضاً حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

 

ومن جانبه، قال محمد تُركمان، رئيس فرع نقابة العمال في ولاية غازي عنتاب، إن "أكثر من 100شركة مجدولة على قائمة المشاريع التي افتتحها أردوغان الأسبوع الماضي، كانت قد دخلت الخدمة بشكل فعلي منذ سنواتٍ طويلة وعلى سبيل المثال بعضها يعمل منذ مطلع العام 1980".

 

وأضاف:"من بين تلك المنشآت الاقتصادية التي تظاهر أردوغان بافتتاحها، شركة (شيراجي) للمنسوجات، لكنها في الواقع تعمل منذ العام 1997 ولديها 4 فروعٍ في عدّة مناطق صناعية في البلاد"، لافتاً إلى أن "هناك شركات أخرى غيّرت مكانها من منطقة صناعية لأخرى في مدينة غازي عنتاب، لكن أردوغان اعتبر تغيير عناوينها بمثابة فرصة لافتتاحها من جديد".

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