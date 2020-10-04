الحكومة: طرح 1755 وحدة بـ7مجمعات صناعية بمبادرة الرئيس لتشغيل الشباب

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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الاستعدادات لطرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا ترتيبات إطلاق معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.



استهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتنويه إلى أن الحكومة تستعد لطرح المجمعات الصناعية، التي يأتي تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وإقامة 13 مجمعا صناعية؛ من أجل توفير ما يقرب من 4307 وحدات صناعية بمحافظات الجمهورية، مؤكدا في الوقت نفسه أن إقامة هذه المجمعات الصناعية يأتي في ظل اهتمام الحكومة في هذه المرحلة بإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الصناعيّ، سعيًا إلى أن تقود الصناعة قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري.



وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتعزيز فرص التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، ولتسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.



وأشارت الوزيرة إلى طرح 1755 وحدة صناعية مجهزة وكاملة المرافق بمحافظات: الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، على أن تطلب كراسة الشروط من مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات، وأن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته والمستندات والأوراق المطلوبة.



وأضافت أن الأنشطة المستهدفة للوحدات التي سيتم طرحها تتمثل في المشروعات الغذائية والهندسية ومشروعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء، موضحة أن الوزارة تطرح حجز الوحدة بأسلوب التخصيص، أو التمليك، أو بنظام الإيجار.



ولفتت وزيرة الصناعة إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، بتسهيلات بنكية وبشروط ميسرة، وأنه سيتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبقة عليها الشروط والضوابط المعتمدة، كما أن الجهاز سيتولى تقديم خدمات التدريب والتسويق والدعم الفني.



وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن تخصيص الخط الساخن 16733 للرد على استفسارات من لديه الرغبة والاستعداد للحجز في هذه المجمعات الصناعية.

