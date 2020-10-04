"صحة الطائف" تعلن نجاح عملية غسيل كلوي منزلي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:39 م
صحة الطائف
صحة الطائف
الفجر السعودي
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نجحت "صحة الطائف" في تطبيق خدمة جديدة لمرضى الفشل الكلوي، غير القادرين على مراجعة المنشآت الصحية، تمثلت في إجراء أول حاله غسيل دموي "منزلي" طبقاً للبروتوكولات والاشتراطات، وذلك بإشراف ومتابعة مديرية الشؤون الصحية.

 

وقدمت الخدمة لمواطن يبلغ من العمر 61 عاماً غير قادر على الحركة، يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم وجلطة بالمخ وشلل نصفي أيمن إضافة لمعاناته من فشل كلوي نهائي ويعالج بجلسات الغسيل الدموي منذ 4 أشهر.

 

وجاءت الخدمة نظراً لكون المريض مسناً وغير قادر على الحركة؛ مما يتطلب نقله بواسطة سيارة الإسعاف لعمل جلسات الغسيل بوحدة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 3 مرات أسبوعياً.

 

وأتم فريق العمل بوحدة الكلى بالمستشفى التنسيق والإعداد والتجهيز لبدء جلسات الغسيل الدموي (المنزلي) للمريض وتم إجراء أول جلسة غسيل منزلي للمريض.

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غسيل كلوي صحة الطائف الصحة

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