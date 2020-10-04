ننشر نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020.. بوابة التعليم الفني nataga.fany

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:45 م
نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020
نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020
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ننشر نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020.. بوابة التعليم الفني nataga.fany

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2020، بوابة التعليم الفني nataga.fany، طلاب الدبلومات الفنية قد انتهوا من الامتحانات للدور الثاني، لذلك تزايدت عمليات البحث كثيرا هذه الفترة من خلال محركات البحث الشهيرة للبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020، حيث أنهم انا اهو الامتحانات في يوم 30 من شهر سبتمبر 2020.

وهم الآن فى انتظار موعد الإعلان عن النتيجة على أحر من الجمر، وقد قامت وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإعلان عن موعد ظهور النتيجة، حيث من المتوقع ظهورها خلال الايام القليلة القادمة في اقرب وقت، وقامت الوزارة بافتتاح موقع الكتروني خاص بالاستعلام عن النتيجة، وحيث يتم الاستعلام عنها باتباع عدة خطوات، و خلال السطور القليلة الماضية سوف نوافيكم بكافة التفاصيل عن الاستعلام عن النتيجة.

كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بالخطوات 2020
وكما ذكرنا أن وزارة التربية والتعليم قامت بالإعلان عن مجموعة من الخطوات التي لابد من اتباعها للحصول على النتيجة بطريقة صحيحة، وهذه الخطوات كالتالي:

- أولا على المستعلم الدخول على موقع بوابة التعليم الفني مباشرة (اضغط هنا).

- وبعد ذلك قم بالضغط على كلمة “نتيجة الدبلومات الفنية”.

- وفور الضغط عليها سوف يظهر لك صفحة خاصه بإدخال البيانات الخاصة بالطالب، من الإسم ورقم الجلوس والشعبة التي كان يدرس بها الطالب.

- وبعد إتمام إدخال البيانات الخاصة بالطالب قم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة”، وعلى الفور سوف تظهر لك النتيجة بالدرجات وبالتفصيل.

والجديد بالذكر به لإطمئنان الطلاب وأولياء الامور، أن الأوراق الخاصة بالإمتحانات الآن قيد التصحيح، والآن يتم رصد الدرجات وذلك على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2020
بعدما تم اطلاق بوابة التعليم الفني للحصول على النتيجة والاستعلام عن كافة المعلومات التي يريدها كل طالب وولي أمر الخاصة بالعملية التعليمية، بعدها أصبح الحصول على النتائج الدراسية أمر سهل للغاية عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق نتائج المراحل التعليمية المختلفة، وتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات، على بوابة الحكومة المصرية عبر الرابط (اضغط هنا)، وذلك تخفيفا على أولياء الأمور والطلاب، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ننشر نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2020.. بوابة التعليم الفني nataga.fany

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