تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.41% في ختام التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.41% خاسراً 117.29 نقطة ليغلق عند مستوى 8177.76 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.99% رابحاً 688.41 نقطة ليغلق عند مستوى 14477.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 496.8 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.07%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.17%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 3.08%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.71%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.41%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.31%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.21%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والطاقة بنسبة 1.83%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة وحيداً بنسبة 0.18%.