تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.41% في ختام التعاملات
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:07 م
نيفين سمير
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أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.41% خاسراً 117.29 نقطة ليغلق عند مستوى 8177.76 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 4.99% رابحاً 688.41 نقطة ليغلق عند مستوى 14477.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 496.8 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال.
وهبط 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.07%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.17%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 3.08%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.71%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.41%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.31%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.21%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والطاقة بنسبة 1.83%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة وحيداً بنسبة 0.18%.
وقفز21 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 10%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 9.96%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 4.84%، فيما تراجع 172 سهماً على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 9.94%، ثم سهم "عناية" بنسبة 9.94%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 843.6 مليون ريال سعودي.
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