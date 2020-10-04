عاجل.. برشلونة يقترب من الصفقة الحلم

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد وجود تطور جديد فيما يخص مسألة حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على صفقة يحتاجها المدير الفني الجديد رونالد كومان.









ولم يُحسم مصير الهولندي ممفيس ديباي نجم فريق نادي ليون الفرنسي مع فريقه بعد خلال الميركاتو الصيفي الجاري على الرغم من خروج رئيس النادي الفرنسي جان ميشيل أولاس بتأكيدات يوم أمس أنه قد تم حسم مصير الهولندي ومستمر مع النادي.









قبل أن تخرج صحيفة " ليكيب " الفرنسية وتؤكد أن رئيس ليون من الممكن أن يضطر للتراجع عن الموقف الذي أصدره يوم أمس بسبب الوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه الفريق خلال الموسم الجاري.









وأكملت الصحيفة إلى أن رد فعل ديباي من الممكن أن يلعب دور كبير في تغيير رأي أولاس خاصةً أن اللاعب لم يتقبل كلمات الرئيس بالأمس.









يُذكر أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبلوجرانا أصر على ضم مواطنه ديباي لصفوف برشلونة تعويضاً لرحيل الاوروجوياني لويس سواريز.



