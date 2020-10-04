عاجل.. برشلونة يقترب من الصفقة الحلم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد وجود تطور جديد فيما يخص مسألة حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على صفقة يحتاجها المدير الفني الجديد رونالد كومان.


ولم يُحسم مصير الهولندي ممفيس ديباي نجم فريق نادي ليون الفرنسي مع فريقه بعد خلال الميركاتو الصيفي الجاري على الرغم من خروج رئيس النادي الفرنسي جان ميشيل أولاس بتأكيدات يوم أمس أنه قد تم حسم مصير الهولندي ومستمر مع النادي.


قبل أن تخرج صحيفة " ليكيب " الفرنسية وتؤكد أن رئيس ليون من الممكن أن يضطر للتراجع عن الموقف الذي أصدره يوم أمس بسبب الوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه الفريق خلال الموسم الجاري.


وأكملت الصحيفة إلى أن رد فعل ديباي من الممكن أن يلعب دور كبير في تغيير رأي أولاس خاصةً أن اللاعب لم يتقبل كلمات الرئيس بالأمس.


يُذكر أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبلوجرانا أصر على ضم مواطنه ديباي لصفوف برشلونة تعويضاً لرحيل الاوروجوياني لويس سواريز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كومان ديباي برشلونة

أخبار تهمك

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

الآن

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يومين

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حسن: صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض التفريط في أفشة

منذ ساعتين

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 13 ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ ساعة و 28 دقيقة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

برشلونة يقترب من موهبة الدوري الفرنسي

برشلونة يعرض نجمه للبيع لضم ممفيس ديباي

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون

برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

نجمي برشلونة يعرقلان صفقة ديباي

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»