إطلاق نار على مجموعة من مؤيدي ترامب في ولاية أوهايو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:17 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أطلق مسلح، النار على موكب سيارات مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، عبر نافذة سيارته، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وقالت الشرطة في هيلارد، إحدى ضواحي كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو، إنها تحقق في عملية إطلاق النار هذه.

 

ورجحت الشرطة الأمريكية، أن مطلق النار كان أحد المشاركين في التجمع، لكن لم يتم القبض عليه بعد، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

 

وكانت أندريا ليتشفيلد، ضابط الإعلام في شرطة هيلارد، قالت إن "الضباط استجابوا لنداء إطلاق النار حوالي الساعة 10:40 صباحا، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان التجمع وإطلاق النار مرتبطين ببعضهما".

 

وأوضحت ليتشفيلد، أنه لم يصب أحد في حادثة السبت، لكنها لم تفصح عن المزيد من التفاصيل.

 

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