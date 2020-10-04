نابولي يعير آدم وناس إلى هيلاس فيرونا

أعار نادي نابولي الإيطالي جناحه الجزائري الشاب آدم وناس لهيلاس فيرونا مع أحقية استرداد اللاعب مع نهاية الموسم.

كشفت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية عن أن وناس على وشك الانضمام إلى هيلاس فيرونا، في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد توصل الناديين إلى اتفاق نهائي حول كافة تفاصيل العقد.

وأنهى وناس، إعارته لفريق نيس الفرنسي، وعاد ضمن صفوف النادي الإيطالي، قبل أن توافق إدارة نابولي على إعارته إلى أحد أندية الكالتشيو، لاكتساب المزيد من الخبرة.