«الإخوان» يبتكرون أسلحة جديدة لمواجهة الشرطة

«المبروكة» و«الصليب المعقوف» أبرزها للتسبب فى حوادث على الطرق السريعة والكبارى





اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية الصيد فى الماء العكر فى كل أزمة تمر بها مصر، لتنشر سمومها وتثير الفوضى بين صفوف المواطنين لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلى من خلال مجموعات تطلق على نفسها أسماء بعيدة عن الجماعة لتظل بعيدة عن الصورة لتزعم عدم تورطها فى الإرهاب. خلال الفترة الماضية ظهر المقاول الهارب محمد على، يشرح على مواقع التواصل الاجتماعى كيفية تنفيذ ما يسمى بـ«المظاهرات الآمنة» وكيفية التصدى للشرطة من خلال إعاقة حركة السير على الطرق السريعة بزرع حواجز وعوائق على الطريق لإحداث أضرار جسيمة بسيارات الشرطة أو أى سيارات قادمة حتى لو كانت مملوكة لمواطنين.





وقام عدد من العناصر التابعين للحركة بحرق سيارة شرطة فى إحدى القرى لإثارة الجماهير وتشجيعهم على الاعتداء على القوات وبعد القبض عليهم زعموا أنهم ينتمون لما يسمى بـ«حركة الغلابة» والتى أطلقتها الجماعة الإرهابية العام الماضى تحت ستار ما يسمى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، التى أطلقتها الحكومة لدفع عجلة الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وكبح استنزاف الموارد الأساسية، حيث تبنت الحركة بعض المظاهرات فى شهرى نوفمبر وديسمبر من العام الماضى، كما نفذ عدد من عناصرها عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة والمواطنين.





وتعمل الحركة المنبثقة عن الجماعة على استراتيجية استغلال الأحداث التى تمر بها البلاد والنقابات العمالية لتدس عناصرها خلال التجماعات لنشر أهدافها وإثارة الفوضى بين المواطنين، حيث توجد عناصر الحركة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية.





واعتمدت الحركة خلال الأحداث الأخيرة على تأجيج الشارع، فى محاولة لإحداث صدام مع الشرطة كما أرسلت الحركة لعناصرها رسوما «كروكية» توضح طريقة تصنيع أسلحة خفيفة يمكن حملها أثناء الاندساس بين المواطنين ليستخدموها ضد الشرطة والمواطنين على حد سواء لإحداث وقيعة بينهما.





وشرحت بعض الصفحات التابعة للإخوان الإرهابية كيفية صنع السلاح الجديد، والمسمى «المبروكة» وهى عبارة عن كتلة أسمنتية صغيرة يُوضع بها عدد من المسامير الصلبة المدببة، يسهل حملها وبكميات وذلك لإلقائها فى الطرق لتفجير إطارات السيارات ما يعيق حركة المرور والتسبب فى حوادث، كما يمكن استخدامها فى المواجهات لأنها قادرة على إحداث أضرار بالغة سواء فى الأرواح أو الممتلكات. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الأشخاص كانوا يحملون 50 كرة من «المبروكة» بغرض استخدامها فى التظاهرات لإحداث أضرار جسيمة بسيارات الشرطة، كما عثرت بحوزتهم على مراسلات مع العناصر التنظيمية للحركة.





كما ابتكرت الجماعة سلاحا جديدا يشبه «المبروكة» لاستخدامه خلال التظاهرات، ولكن بدون قطع أسمنتية ويسمى «المعقوف» وهو عبارة عن مسمارين صلب بطول 10 سنتيمترات يتم وضعهما بطريقة الصليب المعقوف، وتلقى على الكبارى الرئيسية والطرق السريعة والأماكن المتكدسة بالمواصلات والسكان ليكون تأثيرها على السيارات والمارة نفس تأثير الشريط المانع لأجهزة الشرطة التى تستخدمه فى إيقاف السيارات السريعة الهاربة، ما يؤدى لكوارث.







