إذا عُرف السبب بطُل العجب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
شهيرة النجار
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 شهيرة النجار

إحدى سيدات الأعمال التى قدمت أوراق ترشحها لانتخابات النواب القادمة ولديها مصانع ومحال وشركات كبرى ومطاعم فكت اللغز عند عدد كبير من السيدات السكندريات من زوجات رجال المال الثقال واللائى كن ضيفات عندها وتعدين الـ150 سيدة دون أن تقول أو تبلغ أى منهن أنها مرشحة لمجلس النواب ورغم القعدة معهن فى مراسى حيث فيللتها هناك، ولم تفصح لأحد إلا عندما ظهر اسمها رسمياً، سيدة الأعمال كانت قد أجرت أحد مصانعها قبل أسابيع لمدة 7 أعوام لبعض المستثمرين الصينيين بـ30 مليون جنيه فى العام ما شاء الله وربما المبلغ أكثر أو أقل ورغم ذلك فإنها كثيراً ما تتأخر فى دفع إيجار أحد المحلات التى تشارك فيه مع زوجها ورجل أعمال آخر شهوراً مع إن الإيجار للمكان يتم دفعه كل 3 شهور فقط 300 ألف جنيه وكسور يعنى فكة والمحل خاصتها من أغلى محلات الثغر فى مجاله يعنى الزبون المتوسط لو دخله مرة لا يكررها لأنه بيدفع أقل فاتورة بالألفى جنيه لكن زبائن المكان من أثرى أثرياء الثغر من خانة المليار والمليون مالوش مكان.

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