هل ستحضر علا غانم خطوبة ابنتها على حفيد محمد رجب؟

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
شهيرة النجار
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 شهيرة النجار

تحمل الأيام القادمة نبأ سعيداً داخل عائلة آل رجب، حيث ربط سهم الحب بين قلب حفيد الملياردير السكندرى الراحل محمد رجب ابن الدكتور علاء رجب وبين ابنة رجل الأعمال وليد الدفراوى طليق الفنانة علا غانم وقرر العروسان قراءة الفاتحة نهاية أكتوبر القادم مع حفل بسيط للأسرتين داخل منزل والد العروس فهل ستحضر علا غانم قراءة فاتحة ابنتها وهى التى غيبها السفر قبل عام عن حضور زفاف ابنتها بالساحل من ابن زوجة المحامى السكندرى نصرى ماركو؟ الأيام ستجيب ومبروك مقدماً.

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