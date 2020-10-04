مسئولو "هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقدون المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام  المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومسئولو الهيئة بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، يرافقهم المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، الجولة بتفقد المنطقة التراثيه بالمدينة، وما تم تنفيذه بها من اعمال، حيث اجتمع بالاستشاريين ومهندسي التنفيذ، وأكد على الانتهاء  من كافة الأعمال في المواعيد  المحددة طبقاً للبرنامج الزمني.

ثم انتقل المهندس عبدالمطلب ممدوح، إلى موقع "الجامعة الأهلية" لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال وأوصى بالانتهاء من التشطيبات النهائية استعدادا للتشغيل هذا العام، كما تجول بمنطقتي مشروعى سكن مصر والإسكان المميز .

كما شملت الجولة منطقة البواغيز والكباري والمنطقة الترفيهية ومنطقة الأبراج الشاطئية ومنطقة الداون تاون والبحيرات.

و فى ختام الجولة، التقى المهندس عبد المطلب ممدوح،  مع مهندسي التنفيذ ومديري المشروعات العاملة بالمدينة، لعرض الجداول الزمنية والمعوقات والعمل على سرعة حلها للإسراع بوتيرة العمل.

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