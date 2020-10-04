الاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر absher.sa

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:22 ص
المخالفات المرورية بالسعودية
المخالفات المرورية بالسعودية
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الاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر absher.sa

الاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها.. الآن يستطيع جميع المواطنين بالسعودية، عبر منصة ابشر absher.sa الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية وكذلك الاعتراض عليها، و سداد قيمة المخالفة المستحقة، بالإضافة للاستفادة من العديد من الأعمال الإلكترونية الأخري، التي تساعد المواطن السعودي على أداء وتنفيذ معظم الأعمال الخاصة به عبر الشبكة العنكبوتية، من المنزل ودون التعرض لأماكن التجمعات كما توفر الوقت والجهد والمال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها
تتميز منصة أبشر بعرض جميع المخالفات المرورية وكذلك الاعتراض عليها،و سداد قيمة المخالفة إلكترونيا عن طريق النت، وتعتبر هذه الميزة من اهم الميزات التي يبحث عنها المواطنين السعوديين وكذلك الوافدين الذين يمتلكون السيارات، وذلك بعد أن دشنت المملكة السعودية منصات إلكترونية للتعامل من خلالها إلكترونيا، وذلك لتوافق التطور التكنولوجي الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية لتنميته،  ففي ضوء مستجدات جائحة وانتشار فيروس كورونا كوفيد 19 منعا للتجمعات وانتشار العدوى بين المواطنين، ومن تلك المنصات الإلكترونية منصة ابشر، لذلك ننشر لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر اتباع الخطوات التالية:

- يستطيع صاحب المخالفة من الدخول على موقع ابشر الإلكتروني (اضغط هنا).
- من الصفحة الرئيسية يختار صاحب المركبة المخالفات المرورية.
- يضغط صاحب المركبة على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- يحدد صاحب المخالفة إذا كان سعودي الجنسية أو مغترب ويقيم بالمملكة.
- ثم يقوم صاحب المركبة بإدخال رقم الهوية الوطنية إذا كان من أبناء السعودية.
- يقـوم صاحب المركبة بإدخال رقم الإقامة إذا كان مغترب.
- يـقوم صاحب المركبة بإدخال الرقم المرئي ثم الضغط على عرض.
- تقوم منصة أبشر بعرض المخالفات الخاصة بصاحب المركبة بكل التفاصيل.

الاعتراض على المخالفات المرورية
- لابد أن يكون الشخص المعترض على المخالفات مسجلا لدى بوابة وزارة الداخلية ويكون الاعتراض خلال 30 يوما من الموعد الذي تم تسجيل فيه المخالفة.

- يمكن للمعترض أن يقوم بتقديم اعتراض على المخالفة المرورية عن طريق نظام ساهر، ويمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.

- ينبغي على المعترض بسداد المخالفة بعد تقديم الاعتراض، وذلك لتجنب ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.

- لا يمكن للمعترض أن يقوم بتقديم اعتراض على المخالفة المرورية المسددة، والمخالفة المرورية أيضا قبل إطلاق الخدمة حيث يمكنك مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن الخاصة بالإدارة العامة للمرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر absher.sa

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