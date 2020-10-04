الطالع الفلكي الأحد 4/10/2020..مُسَاعَدَة قَيِّمَة!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 16 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 24 تُوت قبطى ، 4 تِشْرين أوَّل رُومى ، 17 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إنتا بِتحبّها؟ (أيوه)-أنَا حَجَوِّزْهَالك (إزّاى ياعادل؟)-سِيب الحكاية دى عليّا أنا.(عادل إمام من فيلم شيئ من الحب-1973)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الثور يعنى

المُتعة الملموسة الحلال من طعام وجنس ، ملابس وعطور ، إكسسوارات ومُوسيقى لكنها أنشطة داخل جدران المنزل، مواليد الثور لهم ولع بتكوين المجموعات و شطارة فى تراكم الثروات (مجموعة طوابع/عملات/لوحات/ سيارات ..إلخ) حلول القمر فى الثور مفيد لجرد مجموعة إسطواناتك أو مكتبتك ومجلاتك لصيانتها وتجديدها و استبعاد مالا ترغبه منها، طاقة القمر فى الثور بإمكانك توظيفها للتلحين والتأليف و تأدية واجباتك الزوجيّة بأفضل أداء مُمكن أورفع الأثقال الحديديّة لتقوية عضلاتك إن كنت عازباً، برج الثور بُرج علوّ وشرف القمر رمز الأمومة ، هذا يعنى دعم و مُساعدة قيّمة واردة تتلقاها من سيدة كبيرة السن غالباً والدتك، خالتك أو حتى مُديرتك بالعمل لكن ليست شابّة، هذا يعنى توقير إناث عائلتك ومن تقابلهنّ فى طريقك لتتلقّى مُكافأة بشكلٍ ما ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبحث عن الكَيْف وليس الكَمّ،عن الجودة وليس السعر،رغبتك المُلحّة فى السرعة قد تكون على حساب جودة عملك، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الثور: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: لاتستخف بشخص مُتواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل ، ربّما قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج السّرطان: لا تضع نفسك فى مُقارنة مع الآخرين أو بالنظر فى طبق غيرك فلكلٍ رزقه المقسوم ، لكن ركز على هدفك من الطريق المُستقيم.





برج الأسد: مكافآت ومكتسبات قد تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى لتُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.





برج العذراء: لاتعطِ سرّك لأىٍ كان فقد ينقلب الصديق عدواً عندها تكون الضربة أكثر إيلاماً وعمقاً، الفنّ والسينما مادة حوارية مُسلية بعيداً عن أسرارك.





برج الميزان: إبتعد عن الشطط فى عواطفك ،كما أنّ مشاعر الغيرة تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج العقرب: توفير قرش فى اليوم الأبيض هو غالباً وسيلة لنوم هادئ لبقيّة الشهر فاحترس من نفقات غير ضروريّة.





برج القوس: قم باستشارة أكثر من طبيب وزيارة أكثر من معمل تحاليل،لامجال للتوفيرعندما يتعلق الأمر بالصحّة ، درهم وقاية.





برج الجدى: حاول أن تتماشى مع أسلوب البسطاء فى الحوار بما لايحط من مركزك ، أو تحاشَ التعامل معهم إن كنت لاتحتاج لهذا التواصل.





برج الدّلو: عليك إعتماد أكثر الطرق أماناً مهما بَدَا طويلاً وهو الخط المستقيم والإبتعاد عن الفهلوة والطرق المُختصرة ،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الحوت: يومٌ مُناسب لسداد الفواتير المطلوبة أو مساعدة أحدهم على سداد تكاليف العلاج أو حتى إرشاد تائه.