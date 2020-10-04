مانشستر يونايتد على أعتاب ضم كافاني

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
كافاني
كافاني
وكالات
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توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق من أجل ضم مهاجم باريس سان جيرمان السابق إدينسون كافاني بعقد لعامين بداية من فترة الانتقالات الصيفية.

 

وأصبح كافاني مهاجم أوروجواي لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع بطل فرنسا في يونيو

 

وخرج كافاني (33 عاماً) من حسابات باريس سان جيرمان لكنه رحل وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 200 هدف في أكثر من 300 مباراة بجميع المسابقات.

 

وقد يمنح كافاني مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار خياراً يملك خبرة في الهجوم مع سعيه للمنافسة محلياً وأوروبياً هذا الموسم.

 

ويتطلع يونايتد أيضاً لتقليص حجم تشكيلته قبل انتهاء فترة الانتقالات غدًا الإثنين، وانضم لاعب الوسط أندرياس بيريرا إلى لاتسيو على سبيل الإعارة لموسم واحد.

 

كما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن المدافع البرتغالي ديودجو دالوت في طريقه للانتقال إلى ميلان على سبيل الإعارة أيضا.

 

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