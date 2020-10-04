رياح مثيرة للرمال وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأحد، 4 أكتوبر 2020، توقعت فيه أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.



وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ويسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



وبالنسبة لمنطقة جنوب الصعيد، توقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة.



الطقس ليلا

وليلا، توقعت أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



هذا، وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، ورياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب غرب البلاد، مع اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 29

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 28

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة في السويس الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في رفح الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في نخل الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 32

درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 30

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 33

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في قنا الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 40

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 35

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 32

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34