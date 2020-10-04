شاهد.. ترامب يظهر من جديد ويتحدث عن صحته

ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو جديد، أكد خلاله أنه ذهب إلى المستشفى وكان يشعر بالتعب، ولكنه تحسن ويشعر بحال أفضل.





وقال "ترامب"، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سنتمكن من التغلب على كورونا والأطباء يقومون بعمل رائع".





يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بـ"كوفيد-19" بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.



وقال ترامب، إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.



وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.



وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.



وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.



وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار "كوفيد-19" لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".



وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".



وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" وأن مع الرئيس الأمريكي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.

