تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:53 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الفرنسي زين الدين زيدان، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة ليفانتي، مساء اليوم الأحد على ملعب لا سيراميكا، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الخامس، من عمر بطولة الدوري الإسباني "لليجا".


وسيسافر الملكي إلى كاسيتلون بدون ظهير أيمن صريح، بعد إصابة كل من داني كارفاخال، وألفارو أودريوزولا قبل يومين من خوض المباراة.



وقد استدعى زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، 20 لاعبًا للمشاركة في مباراة الفريق أمام ليفانتي.


ويذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الرابع في ترتيب جدول الليجا، برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر القمة فريق خيتافي بـ 8 نقاط.


ومن المرجح أن تقام مباراة ريال مدريد المتوقع أمام ليفانتي بهذا التشكيل:-


في خط حراسة المرمى: كورتوا.


خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، ناتشو.

خط الوسط: أوديجارد، كاسيميرو، فالفيردي.

خط الهجوم: فينسيوس، بنزيما، أسينسيو.

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ريال مدريد انتي الدوري الإسباني

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