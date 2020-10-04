تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي والمقاولون





يلتقي مساء اليوم الأحد، فريق الأهلي مع نظيره فريق المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.





وتعد مباراة المقاولون العرب هي الأولي للجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والذي تولي المهمة الفنية للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر والذي رحل عن قيادة الأحمر مؤخرا.





الأهلي حسم لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي منذ الجولة 28 من البطولة ويعتلي صدارة ترتيب المسابقة حاليا برصيد 79 نقطة، ويسعي لتحقيق رقم قياسي جديد في حصد أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بالدوري وتحطيم رقمه السابق والذي سجله موسم 2017 – 2018 عندما حقق 88 نقطة خلال منافسات البطولة.





بينما يحاول فريق المقاولون العرب الاستمرار في المنافسة على "وصافة" الترتيب،حيث يحتل المركز الرابع برصيد 52 نقطة، ويسبقه الزمالك الثاني برصيد 64 نقطة (سيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم)، وبيراميدز الثالث برصيد 60 نقطة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم قبل لقاء الأهلي والمقاولون العرب:-





1- الأهلي 79 نقطة.

2- الزمالك 64 نقطة.

3- بيراميدز 60 نقطة.

4- المقاولون العرب 52 نقطة.

5- انبي 45 نقطة.

6- سموحة 44 نقطة.

7- المقاصة 40 نقطة

8- الاتحاد السكندري 38 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 37 نقطة

10- الإسماعيلي 35 نقطة

11- طلائع الجيش 34 نقطة.

12- نادي أسوان 34 نقطة

13- وادي دجلة 34 نقطة.

14- الجونة 34 نقطة

15- المصري 33 نقطة

16- حرس الحدود 30 نقطة.

17- نادي مصر 20 نقطة.