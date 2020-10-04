وزير التعليم العالي يكشف عن آخر تطورات التجارب السريرية لـ"الفاكسين" المصري

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، جهود البحث العلمي المصري في التوصل إلى "فاكسين" لعلاج فيروس كورونا.





وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت من خلال موقعها أن مصر لديها 4 محاولات لإنتاج "الفاكسين"، ووصلوا إلى مرحلة التجارب الحيوانية وهى المرحلة الأولى.





وأضاف أن هناك "فاكسين" مصري من هذه التجارب حقق نجاح فاق التوقعات بمرحلة التجارب على الحيوانات، موضحا أن هناك لقاحين جاهزين للدخول للمرحلة الثانية من التجارب وهى التجربة على عدد محدود من البشر، مؤكدا أن مصر لديها الإمكانيات لتحقيق تقدم جيد.



