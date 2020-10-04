أبوالغيط: يزعجني استخدام السوريين كـ"مرتزقة" للقتال مع أذربيجان

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه كان هناك تدخلات خارجية حادة في ليبيا، وما زالت هناك احتكاكات لصدام يحصل على الأرض بين القوى الإقليمية.



وتابع "أبوالغيط"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر قامت بتحرك لصالح الشعب الليبي بإعلان مبادرة القاهرة وحددت خط سرت الجفرة، ما أدى إلى للمزيد من الاستقرار.



وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مصر دفعت العملية السياسية في ليبيا، مؤكدا أن مصر تعاملت مع الأمم المتحدة والمغرب في عملية سياسية وهدأت الصدام بين الأطراف الليبية



واستطرد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «يزعجني استخدام أبناء سوريا مرتزقة للقتال مع أذربيجان ضد أرمينيا»، مردفا «أمر حزين جدا أن يستخدم مرتزقة سوريين لصالح أردوغان في قضايا لا تتعلق بهم».



ويقدم الإعلامي أحمد موسي حلقة خاصة من برنامجه "علي مسئوليتي" باستضافته السفير أحمد ابوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.



ويرد "أبوالغيط" عن سؤال لماذا يتم استهداف الدولة المصرية والرئيس لإحداث الفوضي؟، وما هو الاسم الذي استخدم للتحدث بالشفرة مع الرئيس السادات في حرب أكتوبر 1973.



ويجيب أبوالغيط علي الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها: هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة أمينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية إلى إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟



ويتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أوراق القوة والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الإيرانية؟، وهل ليبيا علي أعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟



ويكشف "أبوالغيط" عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد على الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من آمال وأوجاع للعالم العربي.

