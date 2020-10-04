أبوالغيط: يزعجني استخدام السوريين كـ"مرتزقة" للقتال مع أذربيجان

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:21 ص
أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط
داليا الحسين
Advertisements
قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه كان هناك تدخلات خارجية حادة في ليبيا، وما زالت هناك احتكاكات لصدام يحصل على الأرض بين القوى الإقليمية.

وتابع "أبوالغيط"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر قامت بتحرك لصالح الشعب الليبي بإعلان مبادرة القاهرة وحددت خط سرت الجفرة، ما أدى إلى للمزيد من الاستقرار.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مصر دفعت العملية السياسية في ليبيا، مؤكدا أن مصر تعاملت مع الأمم المتحدة والمغرب في عملية سياسية وهدأت الصدام بين الأطراف الليبية

واستطرد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «يزعجني استخدام أبناء سوريا مرتزقة للقتال مع أذربيجان ضد أرمينيا»، مردفا «أمر حزين جدا أن يستخدم مرتزقة سوريين لصالح أردوغان في قضايا لا تتعلق بهم».

ويقدم الإعلامي أحمد موسي حلقة خاصة من برنامجه "علي مسئوليتي" باستضافته السفير أحمد ابوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويرد "أبوالغيط" عن سؤال لماذا يتم استهداف الدولة المصرية والرئيس لإحداث الفوضي؟، وما هو الاسم الذي استخدم للتحدث بالشفرة مع الرئيس السادات في حرب أكتوبر 1973.

ويجيب أبوالغيط علي الأسئلة الصعبة التي يقدمها له أحمد موسى من أبرزها: هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة أمينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية إلى إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟

ويتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أوراق القوة والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الإيرانية؟، وهل ليبيا علي أعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟

ويكشف "أبوالغيط" عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد على الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من آمال وأوجاع للعالم العربي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السوريين الإعلامي احمد موسى أرمينيا وأذربيجان

أخبار تهمك

أحلام تكشف نتيجة المسحة الثالثة لفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 9 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يضع "فتحي" في مركز جديد أمام المقاولون

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
01:18 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

03:02 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

12:04 ص

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟