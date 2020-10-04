"حماية المستهلك": الأزهر رد 40 % من قيمة مصروفات "باص" المدارس

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك استجابة عالية جدًا من قبل المدارس الدولية لقرار الجهاز المتعلق برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019-2020، مناشدًا أولياء الأمور التقدم بشكاوى للجهاز حال عدم تنفيذ لهم أو تنفيذه بشكل منقوص.

وأضاف "سمير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأزهر الشريف خاطب جهاز حماية المستهلك، بأن رد أكثر من 25% من قيمة نقل الطلاب، متابعا: "الاشتراك..لأنهم حسبوا القيمة وجدوا أنها أكثر من 25%".

وفي سياق أخر صرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي، بأن الجهاز أحال 10 معارض لبيع السيارات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية إلى النيابة العامة، لعدم الإعلان عن الأسعار أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع بالمخالفة لنصوص المواد 4، 5، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان الخميس، أنه جرى ضبط ثلاثة معارض بمنطقة المهندسين والعجوزة وتحرير المحاضر أرقام 15981، 15982، 15983 لسنة 2020 جنح العجوزة، كما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بدائرة قسم مصر الجديدة وتحرير المحضر رقم 348 سايرة مصر الجديدة، بالإضافة إلى ضبط معرضين في مدينة 6 أكتوبر وتحرير المحضر رقم 8192 لسنة 202 جنح قسم أول أكتوبر، ومعرضين آخرين في مناطق البساتين ودار السلام وتم تحرير المحاضر أرقام 13755 لسنة 2020 جنح البساتين و8991 لسنة 2020 قسم دار السلام، بينما تم ضبط أحد المعارض الشهيرة بمنطقة الرمل بمحافظ الإسكندرية وتحرير المحضر رقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادية أول الرمل ضد الممثل القانوني للمعرض لمخالفة قانون حماية المستهلك فيما يخص الإعلان عن أسعار وبيانات المنتجات المعروضة للبيع.

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