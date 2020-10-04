خالد عبدالغفار: الكتلة الأكبر من الطلاب يلتحقون بالجامعات الحكومية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:50 ص
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن ما تحقق في قطع التعليم العالي على مدار الست سنوات الماضية يعتبر حلما لأي مسئول، مؤكدا أنه تحقق بفضل دعم القيادة السياسية لتطوير التعليم العالي.

وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن السواد السواد الأعظم من الطلاب يلتحقون بالجامعات الحكومية، لافتا إلى أن 16% من الطلاب يلتحقون بالجامعات والمعاهد الخاصة.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الكتلة الأكبر من الطلاب ما زالوا يلتحقوا بالكليات والمعاهد الحكومية، ولهذا توجهت الدولة لتطوير الجامعات الحكومية، منوها بأنه تم إضافة 3 جامعات لم يكونوا موجودين على الخريطة مثل جامعة الأقصر والوادي الجديد

إلى ذلك، أعلن أستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح السبت، عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات، موضحا أنهم بلغوا حتى الآن نحو 12500 طالب وطالبة للعام الجامعي 2020-2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، ولن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأشار "عطا"، إلى أنه على الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة.

الجدير بالذكر أن الطلاب بدأوا في تسجيل الرغبات بداية من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020 حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

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