وكيل محمد عواد يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
رقية صلاح
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كشف عمر البنا وكيل محمد عواد حارس الفريق الأول لكرة بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الفريق في الموسم القادم. 

وقال البنا في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق :"تلقينا عروض من السعودية لضم عواد وتم عرضها علي الزمالك والإدارة رفضت واللاعب يحترم تعاقده مع الأبيض ولن يرحل إلا بموافقة ناديه".

وأضاف :"اللاعب كان يرغب في اثبات نفسه مع الزمالك وتراجع مستوي الفريق في بداية الموسم تسبب في استبعاده من المباريات وهو ليس مستاء نهائياً ويعشق جماهير الزمالك وكل مايشغله الأن التتويج ببطولة إفريقيا مع فريقه".


 وأتم تصريحاته :" مايتمناه اللاعب إذا لم يستمر الموسم القادم وخرج علي سبيل الإعارة أن يعود للزمالك مرة أخري".

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