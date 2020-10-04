اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4-10-2020

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، اليوم الأحد أولي تعاملات الأسبوع 4-10-2020، بعد ارتفاعات قوية حققتها على أثر صعود السعر العالمي بعد إعلان الرئيس الأمريكي إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل أيام من بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 4-10-2020 في محلات الصاغة المصرية :


سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 714 جنيه.

 سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 833 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 24" :  902 جنيه.

 سعر الجنيه الذهب: 6664 جنيه.

 

وشهدت أسعار الذهب في مصر زيادة بقيمة تراوحت بين 17 جنيه إلى 20 جنيه في الجرام على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، ولاسيما بعدما قفز سعر الأوقية العالمية إلى اعلي مستوى له في شهرين 1900 دولار.

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