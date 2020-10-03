بيراميدز يفقد عمر جابر أمام إف سي مصر بالدوري

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تأكد غياب عمر جابر لاعب الفريق الأول لطكرة القدم بنادي بيراميدز عن المباراة المقبلة أمام نادي إف سي مصر، في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

وحصل عمر جابر على بطاقة صفراء في في الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام المقاصة لتكون الثالثة التي يغيب بسببها عن مواجهة مصر.

ويحل نادي مصر ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل، أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، على أن فريقه نجح في تسجيل هدفين في الشوط الأول أمام مصر المقاصة ثم العودة واستقبال هدفين جعل المواجهة صعبة للغاية والمباراة كانت قوية وممتعة من الفريقين.

وقال مدرب بيراميدز بأن المقاصة ضغط ونجح في العودة وصعب اللقاء، وبيراميدز قدم مواجهة قوية واستحق الفوز وكان الأفضل في كل شيء، أهم شيء الثلاث نقاط لوجود عدد كبير من المجهدين وهدفنا الفوز في جميع المباريات للفوز.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمر جابر تشاتشيتش انتي المقاصة

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من محمد صلاح على إصابته بفيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 6 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوافق على ضم "البدري"

منذ ساعة و 7 دقيقة

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ 36 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعتين و 35 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تستعد لأعلان أسعار البنزين الجديدة خلال أكتوبر .. تعرف على التوقعات

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

11:01 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

10:01 م

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟