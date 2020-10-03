بيراميدز يفقد عمر جابر أمام إف سي مصر بالدوري

تأكد غياب عمر جابر لاعب الفريق الأول لطكرة القدم بنادي بيراميدز عن المباراة المقبلة أمام نادي إف سي مصر، في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.





وحصل عمر جابر على بطاقة صفراء في في الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام المقاصة لتكون الثالثة التي يغيب بسببها عن مواجهة مصر.





ويحل نادي مصر ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز.





وفي سياق متصل، أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، على أن فريقه نجح في تسجيل هدفين في الشوط الأول أمام مصر المقاصة ثم العودة واستقبال هدفين جعل المواجهة صعبة للغاية والمباراة كانت قوية وممتعة من الفريقين.





وقال مدرب بيراميدز بأن المقاصة ضغط ونجح في العودة وصعب اللقاء، وبيراميدز قدم مواجهة قوية واستحق الفوز وكان الأفضل في كل شيء، أهم شيء الثلاث نقاط لوجود عدد كبير من المجهدين وهدفنا الفوز في جميع المباريات للفوز.







