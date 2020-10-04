"طب طنطا" يكشف تفاصيل عن عملية إعادة زرع كف يد مبتورة (فيديو)

كشف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا، تفاصيل نجاح عملية إعادة زراعة كف يد شاب بترها، قائلًا:" هناك شاب يعمل في مصنع ورق، قطعت يده بسكينة، والمشكلة أن السكينة كانت ساخنة، مما أدى إل حرق في الأوعية الدموية"



ولفت "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء السبت، إلى أن الشاب دخل العملية في ظرف ساعة بعد قطع يده، مشيرًا إلى أن وجود الثلج حول اليد المقطوعة لفترة طويلة أدى للحفاظ على الأنسجة بصورة كبيرة،



وأضاف أن عملية زراعة اليد كانت دقيقة للغاية، مشيرًا إلى أن المريض ما زال محجوزًا في المستشفى، وبإذن الله سيكون المريض قادر على تحريك أصابع يده بصورة جيدة بعد انتهاء فترة العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى نجاح زراعة اليد قد تنجح بعد قطع اليد بـ 12 ساعة إذا كانت محفوظة بشكل جيد، أما الكتف فنجاح العملية مرتبط بإجرائها بعد القطع بساعتين لا أكثر، مشيرًا إلى أن عملية زراعة اليد استمرت لأكثر من 12 ساعة.



هذا، ونجح فريق طبي بمستشفى طنطا الجامعي، في إجراء جراحة دقيقة لزرع كف يد شاب في العقد الثالث من العمر بعد أن تم بترها بالكامل في ماكينة داخل إحدى المصانع، وذلك خلال عملية ناجحة استغرقت 8 ساعات.



وأشاد الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا بمهارة ودقة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة بنجاح لتمتعه بأعلى مستويات الكفاءة والخبرة والتخصصية، مضيفًا انه فور استقبال الحالة بمستشفى الطوارىء تم إعلان حالة الطوارىء بقسمي الاستقبال والعمليات واستدعاء الفريق الطبي من قسم جراحة التجميل والتخدير، وخلال جراحة دقيقة تم توصيل شرايين معصم اليد وإصلاح كسر العظام وتوصيل جميع الأوردة المفصولة وعاد الكف ليعمل بكفاءة وفى وضعه السليم.



وأضاف "عتمان" أن مستشفى الطوارىء الجامعي تستقبل حالات الحوادث على مدار الساعة وتخدم محافظات الدلتا الخمس وبها أطقم طبية على أعلى كفاءة طبية وجاهزية لسرعة التعامل مع مثل تلك الحالات وهو ما يجعلها قادرة على تقديم أعلي مستويات الخدمة الطبية عالية الجودة للمرضى فى مختلف التخصصات الطبية.

