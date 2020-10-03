مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة مميزة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إقترب بشدة من التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني إيدنسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية فإن الشياطين الحمر قد اقتربوا بشدة من جلب مهاجم السيلييتي إلى أولد ترافورد قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات.

وأشارت الصحيفة أن مانشستر قد عرض على كافاني عقد طول الأمد براتب سنوي يقدر بـ 10 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة أن النادي قد اتفق مع وكيل اللاعب على عمولة كبير نظير التوقيع، ويتبقي فقط خضوع كافاني للكشف الطبي في إنجلترا.

يذكر أن تقارير صحفية قد أكدت أن مانشستر قد اقترب أيضًا من إعلان تعاقده مع جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني بعد خروج اللاعب من مواجهة فرايبورج اليوم في البوندسليغا.

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مانشستر يونايتد كافاني باريس سان جيرمان

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