القصة الكاملة لفيديوهات مستشفى "برج البرلس" في كفر الشيخ

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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بدأ أهالي مركز برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، في الحديث عن بعض الممارسات اللا أخلاقية التي تحدث داخل المستشفي المركزي المتواجدين في مدينتهم، متداولين عدد من الفيديوهات الجنسية، مطالبين بالتحقيق الفوري وإقالة مدير المستشفي.

وعلقت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الفيديو المتداول لأحد موظفي الأمن الإداري بمستشفي برج البرلس المركزي وهو يمارس العادة السرية عاريا داخل أحد دورات المياه حيث قام بتصوير نفسه، أنه لا يوجد ما يثبت أن الفيديو تم تصويره داخل المستشفي، وأن مدير المستشفي قد قام علي الفور بكتابة مذكرة في هذا الشخص موجهة للشركة التي يعمل بها الموظف المتعاقدة بالمستشفي.

وكشفت وكيل وزارة الصحة، أن الفيديو الأخر المتداول لرجل وسيدة في وضع مخل بذات المستشفي، فهي واقعة قديمة قبل 3 سنوات وقد تم التحقيق فيها، موضحة أنها قد قامت بزيارة المستشفي اليوم السبت وتأكدت من سير العمل بالمستشفي وأيضا علي الخدمة الطبية المقدمة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر " عن فصل فرد الأمن الإداري الظاهر بفيديو جنسي- صوره لنفسه- داخل إحدى دورات المياه بمستشفى برج البرلس، ومجازاة موظف آخر بخصم 15 يومًا، بناءً على المذكرة التي أعدها مدير المستشفى ضد شركة الأمن الإداري المتعاقد معها.

وقالت سلام، إن مدير المستشفي طلب تغيير شركة الأمن المتعاقد معها على خلفية تلك الفيديوهات الجنسية.

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كفر الشيخ فيديوهات جنسية الفجر

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