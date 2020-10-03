المباريات المتبقية لـ 6 أندية تشعل الصراع على البقاء في الدوري

لحق نادي مصر بنظيره طنطا إلى الدرجة الثانية ليبدأ الصراع بين 6 أندية على الصراع من أجل البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وهناك 6 أندية تتنافس بقوة على البقاء في بطولة الدوري المصري بالموسم المقبل، وهم الإسماعيلي وحرس الحدود والمصري والجونة وأسوان ووادي دجلة.





المباريات المتبقية للأندية التي تتصارع على البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز:





حرس الحدود





يلتقي أسوان فى الجولة المقبلة ثم يواجه الزمالك والجونة.





المصري البورسعيدي





يلتقي مع الجونة ثم الإسماعيلي والاتحاد وطنطا ووادي دجلة.





الجونة





يلتقى مع المصرى ووادى دجلة وحرس الحدود.





أسوان





يلتقي مع حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى.





وادى دجلة





يلتقى مع الزمالك والجونة والمصرى.



