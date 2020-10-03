كل ما تريد معرفته عن أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية السيسي

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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنظم وزارة الموارد المائية والرى، أسبوع القاهرة للمياه، فى نسخته الثالثة، والمقرر عقده تحت عنوان "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة"، خلال الفترة من 18 حتى 22 أكتوبر الحالى.



وفيما يلى من سطور، "تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن أسبوع القاهرة للمياه، المقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى:



- يعقد أسبوع القاهرة للمياه، فى نسخته الثالثة، خلال الفترة من خلال الفترة من 18 حتى 22 أكتوبر الحالى.



- يأتى أسبوع القاهرة للمياه، هذا العام، تحت عنوان "الأمن المائى من أجل السلام والتنمية فى المناطق القاحلة".



- تتابع وزارة الموارد المائية والرى الترتيبات التنظيمية والفنية المختلفة الخاصة بفعاليات الأسبوع، لضمان تنفيذه بصورة لائقة ومشرفة، وجودة عالية، تنافس النجاح الذى حققه المؤتمر فى نسختيه الأولى والثانية.



- يضم المؤتمر جلسات وحلقات نقاشية علمية، فضلا عن الاجتماعات رفيعة المستوى، وفاعليات الأحداث التي ستقام على هامش المؤتمر.



- ناقشت الوزارة جميع الترتيبات اللوجيستية، والجوانب التنظيمية الخاصة بترتيب الحدث، ليتواكب مع الفعاليات المائية العالمية، بصورة تشرف مصر صاحبة الحضارة التى قامت على ضفاف النيل.



- يأتى أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته الثالثة هذا العام، مختلفا فى تنفيذه، حيث سيُعقد الافتتاح الرسمى، ويعقبه بدء الفعاليات عبر تقنيات التواصل عن بُعد، بما يضمن المشاركة الواسعة والفعّالة للخبراء من مختلف أنحاء العالم، وذلك فى إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا.



- يهدف أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته هذا العام، إلى تسليط الضوء على محاور عدة، منها التحديات التى تواجه توفير الموارد المائية فى المناطق الجافة.



- ويناقش أسبوع القاهرة للمياه الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات لتحقيق الأمن المائى.



- وتتضمن فعاليات برنامج الأسبوع، عقد 5 جلسات عامة، وأكثر من 25 جلسة علمية وفنية، تنظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.



- ومن المقرر عقد اجتماعين رفيعي المستوى، هما: الاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة فى الدول العربية، ومائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه).



- ويعقد خلال أسبوع القاهرة للمياه أيضا منتدى الشباب الأفارقة المتخصصين فى مجال المياه.



- وتشمل الفعاليات أيضا، تنظيم 3 مسابقات، لاختيار أفضل مشروع تخرج فى مجال الرى والهيدروليكا وإدارة المياه، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه فى مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة فى مجال الري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.



- تخطى التفاعل على الموقع الرسمى للمؤتمر 100 ألف زائر، وهو ما يعكس نجاح أسبوع القاهرة للمياه على المستويين الإقليمى والدولى، فى نسختيه الأولى والثانية، إذ حضر فعاليات كل منهما أكثر من 1000 مشارك، وتم عقد أكثر من 50 جلسة فنية، حاضر فيها أكثر من 40 عالما وخبيرا فى مجال المياه، وشاركت حوالى 30 شركة وهيئة فى المعرض المقام على هامش كل منهما.





وكان الاستاذ الدكتور صفوت عبد الدايم، رئيس اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه، وأعضاء اللجنة العلمية، قد اجتمعوا مع طلبة السنة النهائية بالكليات المتقدمين لمسابقة أفضل مشروعات التخرج لعام 2020، فى إطار الإعداد لأسبوع القاهرة للمياه 2020، وذلك لتقييم ومناقشة العروض المقدمة لـ5 مشروعات تخرج، والتى حصلت على أعلى تقييم، وذلك تمهيدا لتحديد المشروعات التي ستعرض خلال انعقاد أسبوع القاهرة للمياه وتحديد المشروعات الفائزة بجوائز هذا العام.