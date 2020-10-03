كومان يُغلق باب الرحيل أمام نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات رحيل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة وسط اهتمام كبير من نادي مانشستر يونايتد بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





ووفقاً لشبكة " كادينا سير" الإسبانية فإن رونالد كومان المدير الفني للبلوغرانا قد أغلق رحيل اللاعب الفرنسي عن الفريق الكتالوني خلال الفترة الحالية .





وأكد كومان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة إشبيلية أن ديمبيلي لاعب مهم له وللفريق ولا نية له في التخلي عن خدماته خاصة في ظل سعيه للتتويج بالليجا ودوري أبطال أوروبا.





وفي سياق آخر متصل اقترب نادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع الأنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني بعد أن غادر اللاعب قائمة فريقة اليوم في مواجهه فرايبورغ في البوندسليغا .



