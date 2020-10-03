كومان يُغلق باب الرحيل أمام نجم برشلونة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات رحيل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة وسط اهتمام كبير من نادي مانشستر يونايتد بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لشبكة " كادينا سير" الإسبانية فإن رونالد كومان المدير الفني للبلوغرانا قد أغلق رحيل اللاعب الفرنسي عن الفريق الكتالوني خلال الفترة الحالية .

وأكد كومان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة إشبيلية أن ديمبيلي لاعب مهم له وللفريق ولا نية له في التخلي عن خدماته خاصة في ظل سعيه للتتويج بالليجا ودوري أبطال أوروبا.

وفي سياق آخر متصل اقترب نادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع الأنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني بعد أن غادر اللاعب قائمة فريقة اليوم في مواجهه فرايبورغ في البوندسليغا .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كومان ديمبلي برشلونة

أخبار تهمك

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب.. تواجد صالح جمعة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي المعار يقترب من قيادة هجوم الفريق الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

بعد القبض على صهر حسين فهمي.. أسرة طارق جميل تقدم اعتذارًا للرئيس

منذ ساعة و 8 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على عودة «الحاسم»

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على عقوبة فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تستعد لأعلان أسعار البنزين الجديدة خلال أكتوبر .. تعرف على التوقعات

منذ أقل من ساعتين

خاص.. نقيب الممثلين يكشف تطورات حالة فايق عزب الصحية عقب دخوله العناية المركزة

منذ أقل من ساعة

الغرف التجارية تكشف تأثير قرار تصدير الدواجن على الأسعار

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ ساعة و 19 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

مدرب عام جديد بدلًا من موكوينا في جهاز موسيماني بالأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن وجهة نجم الأهلي المقبلة بعد الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

06:51 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

09:02 م

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

08:30 م

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟