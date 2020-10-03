بعد التعاقد مع موسيماني.. الأهلي يحسم مصير نجمه

رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيل محمد مجدي أفشة خاصة وأنه أحد الأوراق المهمة التي يعتمد عليها المارد الأحمر في الموسم الحالي خاصة وأنه انتقل إلى المارد الأحمر في الموسم الحالي فقط ومن الصعب رحيله بهذه السرعة.





ووصلت العديد من العروض لمحمد مجدي أفشة من أجل الاحتراف في أوروبا أبرزها من سيلتك رينجرز الأسكتلندي بالإضافة إلى أحد العروض من أحد أندية الدوري السعودي.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وأعلن موسيماني قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون والتي جاءت كالتالي :-





ياسر إبراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن ، صالح جمعة، وليد سليمان، أيمن أشرف، علي لطفي، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد الشناوي، عمرو السولية، أليو بادجي، محمد مجدي أفشة، أحمد فتحي، جيرالدو، محمد هاني، محمد شكري، عربي بدر، محمد فخري، مصطفى شوبير.

فيما تم استبعاد كلا من :- محمود متولي وأحمد الشيخ وجونيور أجاي بسبب الإصابة، ومحمد محمود لعدم الجاهزية، علي معلول في معسكر منتخب تونس.