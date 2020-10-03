تشكيل بيراميدز أمام المقاصة.. أنطوي والسعيد يقودان الهجوم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:41 م
تشكيل بيراميدز أمام المقاصة
تشكيل بيراميدز أمام المقاصة
علي نبوي
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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نادي مصر المقاصة في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز، ضيفا على المقاصة في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على استاد الجبل الأخضر في الجولة ٣١ من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر - ولفريد كانون 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فاروق - محمود حمادة - عبد الله السعيد 

خط الهجوم: جون أنطوي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - طارق طه - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمد عطوة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - محمد فتحي - عمر العيوني

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