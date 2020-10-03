نابولي يخطف نجم تشيلسي من ميلان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام بريطانية أن نابولي الإيطالي بات قريبًا للغاية من التعاقد مع الفرنسي تيموي باكايوكو نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية بأن النجم الفرنسي سينضم إلى نابولي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأكدت الشبكة البريطانية أن نابولي نجح في الحصول على خدمات النجم الفرنسي على الرغم من أنه كان قريب من الإنتقال إلى صفوف ميلان.

وألمحت إلى أن باكايوكو البالغ من العمر 26 عامًا إنتقل إلى تشيلسي من موناكو الفرنسي في يوليو 2017 مقابل 40 مليون يورو لكنه لم يتأقلم مع النادي اللندني ليعيره تشيلسي إلى ميلان ثم إلى موناكو.

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نابولي تشيلسي باكايوكو

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