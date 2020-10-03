دوري أبطال إفريقيا يؤجل حسم صفقة ذهبية للزمالك

بات مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور قريبين من التوقيع مع صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وبناء على حديث مرتضى منصور في وقت سابق أن نادي الزمالك أنهى اتفاقه بالفعل مع النجم التونسي حمزة المثلوثي.





وسوف يتمكن نادي الزمالك من توقيع عقود النجم التونسي حمزة المثلوثي عقب انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يشارك بها الفارس الأبيض.





ومن المقرر أن يخوض نادي الزمالك مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في حين يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي في نفس الدور.





وكان الزمالك أعلن رسميا تعاقده مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المفاجئ.



