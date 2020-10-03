استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3-10-2020 بعد صعودها إلى أعلى مستوي خلال شهرين

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:31 م
أسعار الذهب اليوم السبت 3-10-2020
أسعار الذهب اليوم السبت 3-10-2020
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، اليوم السبت، بعد ارتفاعات قوية حققتها على أثر صعود السعر العالمي بعد إعلان الرئيس الأمريكي إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل أيام من بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية عند نفس مستويات السعرية ليوم أمس الجمعة وهي :

سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 714 جنيه.

 سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 833 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 24" :  902 جنيه.

 سعر الجنيه الذهب: 6664 جنيه.

 

وشهدت أسعار الذهب في مصر زيادة بقيمة تراوحت بين 17 جنيه إلى 20 جنيه في الجرام على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، ولاسيما بعدما قفز سعر الأوقية العالمية إلى اعلي مستوى له في شهرين 1900 دولار.

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